Us and Them präsentieren ihr neues Album „Colours and dreams“ in der Dieselstrasse

Us and Them gehören mit Sicherheit zu den stilistisch eigenständigsten lokalen Musikgruppen. Die selbst komponierte Rockmusik findet eine spannende Lücke irgendwo zwischen Pink Floyd, den Eagles und Dream Theater.

„Colours and dreams“ – so heißt das mittlerweile fünfte Album von Us and Them. Die Band um den Esslinger Landtagsabgeordneten Nicolas Fink setzt damit ihre vor 25 Jahren begonnene musikalische Reise fort. Vielseitig wie die Farben des Regenbogens und traumhaft melodiös – der neue Albumtitel ist Programm.

Ein Pink Floyd-Konzert gab 1994 den entscheidenden Impuls zur Bandgründung. Der Zusammenschluss vor einem Vierteljahrhundert war eine Fusion der verschiedensten Musikstile. Diese Vielseitigkeit haben sich die fünf Musiker bis heute bewahrt. Auch wenn viele neue Elemente eingeflossen sind, so bleibt sich die Band auf dem neuen Album stilistisch treu: Melancholisch, melodiös, mehrstimmig. Wunderschöne Balladen, rockige Gitarrenstücke, einprägsame Melodien und durchkomponierter Progressive Rock wechseln sich munter ab, so dass das Zuhören nie langweilig wird. Us and Them weben einen ausgefallenen von Keyboards und singenden Gitarren getragenen Klangteppich, von dem man sich gerne davontragen lässt.

Die vergangenen Jahrzehnte waren durchaus ereignisreich: Konzerte u.a. mit Manfred Mann‘s Earth Band, eine viel beachtetet Gefängnistour, der Gewinn diverser Kulturpreise und eine Top-Platzierung in den Amazon-download-Charts. Und nun: Die Präsentation des neuen Albums „Colours and dreams“ und eine musikalische Zeitreise durch 25 Jahre Bandgeschichte…

Wichtiger Hinweis: Jede/r Konzertbesucher/in erhält ein Exemplar des neuen Albums!

Die Vorgruppe TrafficLights kann wegen der Corona-Verordnung leider nicht spielen.