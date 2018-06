US Car US Car Treffen US Car Treffen

Am ersten Augustwochenende wird das Technik Museum Sinsheim zum Mekka aller US-Car Freunde. Beim beliebten US-Car Treffen können historische, außergewöhnliche und auch neue US-Fahrzeuge aller Art bestaunt werden. Neben einem sehr großen Bereich für historische US-Fahrzeuge bis Baujahr 1988 gibt es eine Sonderfläche für außergewöhnliche US-Rat-Cars und Sonderumbauten. Somit reicht die Bandbreite nicht nur vom legendären Ford T-Modell bis hin zu den prächtigen Pink Cadillacs, sondern geht noch weit darüber hinaus. Eine Händlermeile, zahlreiche Gastronomieangebote u.a. American BBQ und natürlich coole Live-Bands sorgen dafür, dass es an diesem Wochenende garantiert nicht langweilig werden wird!

Das US-Car Treffen findet am Samstag, 4. August 2018 am Sonntag, 5. August 2018 jeweils von 9.00 bis 18.00 Uhr statt. Der Eintritt auf das Freigelände des Technik Museum Sinsheim (und somit zum US-Car Treffen) ist frei!Nur am Samstag ab 18.00 Uhr: BBQ-PartyNur am Sonntag ab 14.00 Uhr: Fahrzeugpräsentationen mit Buchautor Sönke Priebe in der Veranstaltungshalle