Was die Resentments und die Band Of Heathens für Austin sind, sind die US Rails für Philadelphia: ein Zusammenschluss mehrerer, unter eigenem Namen höchst erfolgreicher und etablierter Musiker zu einer Supergroup, bei der die Individualisten das eigene Ego zurückstellen, um nach dem Motto "das Team ist der Star" als Ensemble zu zeigen, dass das Ganze noch besser ist als die ohnehin schon brillanten Einzelteile.

Zusammengefunden haben sie sich Anfang des Jahrtausends in der SingerSongwriter-Szene von Philadelphia, erste Konzerte sorgten für Aufmerksamkeit. Auf eine erste Stippvisite in Europa im Jahr 2009 folgte das Debütalbum sowie nur wenige Monate später die erste ausgedehnte und allerorten umjubelte Europa-Tournee. Dabei hätte es US Rails im Grunde schon belassen können, denn alle Beteiligten gehen ihren eigenen Geschäften nach und können über Langeweile wahrlich nicht klagen. Aber wenn die Inspiration einmal entfacht und die musikalische Verbundenheit intakt ist, wenn alle vier ganz fest von ihrem gemeinsamen Weg überzeugt sind, dann muss man einfach weitermachen! So geschehen in 2012 mit einer nächsten Europatour und der zuvor veröffentlichten zweiten CD Southern Canon. Anders als beim Debüt, das im Laufe einer längeren Periode eher wie ein Patchwork zusammengesetzt wurde und im Großen und Ganzen aus bereits existierendem Songmaterial bestand, schrieben die Musiker nun ganz neues Material exklusiv für ihr US Rails-Projekt.

Und wer sind nun diese Musiker, die sich zu einem musikalischen Verbund in der Tradition von CSNY, den Traveling Wilburys, Hardpan und eben den Resentments zusammengefunden haben? Es handelt sich sozusagen um eine Blue-Rose-Allstar-Band, bestehend aus Ben Arnold, Scott Bricklin und – normalerweise - Tom Gillam, die allesamt bereits unter eigenem Namen Alben für Blue Rose eingespielt haben und getourt sind, sowie dem häufig gebuchten Studio-Session-Schlagzeuger Matt Muir.

Tom Gillam kann bei der aktuellen Tournee leider nicht dabei sein. Zu der Krebserkrankung, mit der er seit Jahren zu kämpfen hat, gesellen sich zur Zeit leider weitere akute wie gravierende gesundheitliche Probleme, die unter anderem die Implantation eines Defibrillators und die Entfernung der Gallenblase erfordert haben.

Da die US Rails die Tour jedoch weder absagen noch als Trio bestreiten wollten, haben sie in Cliff Hillis kurzfristig adäquaten Ersatz gefunden.

Arnold besitzt sicher die markanteste, weil quasi rostigste Stimme und bringt seit 1995 eigene CDs heraus. Multiinstrumentalist, Produzent, Recording Engineer, Sänger und Songwriter Scott Bricklin hat ebenso eine lange Strecke hinter sich: die 80er Kultband Bricklin, Martin's Dam, Tourneen mit Joseph Parsons, den Figgs und Graham Parker... Er lebt seit ein paar Jahren in Paris und hat Anfang 2011 sein selbst betiteltes Debüt vorgelegt. Bei US Rails ist er hauptamtlich am Bass zu hören und als Sänger seiner eigenen Stücke. Cliff Hillis, ebenfalls aus der Philadelphia-Szene, trägt wie Tom Gillam das Rock-Gen in sich, wird Toms Rock-Part an der E-Gitarre übernehmen und die Songs auf seine Art interpretieren.

Ben Arnold – Akustik-Gitarre, Piano, Orgel, Gesang

Cliff Hillis – E-Gitarre, Gesang

Scott Bricklin – Bass, Gesang

Matt Muir – Schlagzeug