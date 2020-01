USA – der Westen

Der Westen – unendliche Weiten! Kaum eine Region der Welt bietet so viele spektakuläre Land-schaften und atemberaubende Naturwunder wie der legendäre Westen der USA. Es ist das klassische Land der Cowboys, deren Rodeos hier noch immer zum Alltag gehören und die Tage des Wilden Westens heraufbeschwören. Neben den Rocky Mountains, dem Yellowstone Nationalpark und Erosionslandschaften von unvorstellbaren Dimensionen warten dort entlang des Highway 1 auch Los Angeles und San Francisco in all ihrer großstädtischen Pracht auf alle, die sich auf die Reise durch Amerikas (Wilden) Westen machen. Roland Marske hat sich diesen Reisetraum erfüllt: Mit den besten Bildern seines halbjährigen Trips hat der ausgezeichnete Fotograf eine Dia-Multi-Visions-Show produziert, die den atemberaubenden Westen der Vereinigten Staaten hautnah erlebbar macht.

Roland Marske schafft mit seinem Team seit vielen Jahren erfolgreich seine einmaligen Dia-Multi-Visions-Shows über die schönsten und interessantesten Regionen der Erde. Mehrmonatige Reisen, intensive Auseinandersetzung und konsequente fotografische Umsetzung, auf-wändige Recherche, unzählige Gespräche, viel Schweiß und noch mehr Spaß liefern die Hintergründe und Geschichten.