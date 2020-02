USA Extreme

Tausendsassa Michael Wigge liebt zwei Dinge, Herausforderungen und die USA. Kein Wunder also, dass er bei seinem neuesten Projekt beide Vorlieben miteinander verbinden möchte: Er will in 50 Tagen durch die Vereinigten Staaten fahren und sich dabei in jedem Staat einer besonderen Aufgabe stellen. Mit der Lösung jeder Aufgabe will er dem Rätsel um die besondere Natur der US-Amerikaner ein kleines Stück näherkommen und ergründen, was die amerikanische Nation im Superwahljahr umtreibt. Soweit der Plan. Was Wigge dann auf seiner verrückten Reise tatsächlich erlebt, übertrifft seine kühnsten Erwartungen. Als Mischung aus actionreichem Reiseroman und urkomischem Kulturportrait hat er das Erlebte zu Papier gebracht. Das Buch erscheint im September beim CONBOOK Verlag unter dem Titel »Fifty States of Wigge«, gezeigt werden die Highlights seiner Reise im WDR FERNSEHEN.