Der Vortrag analysiert und diskutiert die politische Landschaft der USA nach den Wahlen.

Welche Auswirkungen haben die Ergebnisse der Wahlen auf die Zukunft des Landes, auf Europa und auf Deutschland? Wie geht es weiter? Claus Leggewie ist Politikwissenschaftler und Inhaber der Ludwig-Börne-Professur, und er ist Leiter des „Panel on Planetary Thinking“ an der Universität Gießen. Regelmäßig veröffentlicht Leggewie in Zeitungen und Zeitschriften, darunter Le Monde diplomatique, The New York Review of Books, Los Angeles Review of Books und Rolling Stone.