Usbekistan: Im Land der Seidenstraße

Der Geograph und ausgewiesene Orientkenner Dr. Volker Höhfeld nimmt Sie bei diesem reich bebilderten Länderkunde-Vortrag in ein Land mit, dessen alte städtische Zentren entlang der Seidenstraße als Inbegriff von orientalischer Mystik und Schönheit gelten: Samarkand, Timor Lenks prächtige Residenz; Buchara, Mittelpunkt von Handel und Wissenschaften; Chiwa oder Termez, wo der Buddhismus über 700 Jahre eine signifikante Rolle spielte. Wer diesen Vortrag besucht, erfährt nicht nur etwas über die touristischen Höhepunkte aus vergangener Zeit sondern erfährt auch etwas über die Gegenwart, insbesondere die „Aralsee-Katastrophe“, das vom Menschen gemachte Verschwinden des einst viertgrößten Binnensees der Erde. Dabei ist der Vortrag nicht nur für Interessenten an der gleichnamigen VHS-Studienreise im September 2022 gedacht, sondern richtet sich an alle interessierten Menschen. Um Anmeldung wird gebeten!

Raum 206

Referent: Dr. Volker Höhfeld