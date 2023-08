Uta Maria Schütze liest aus „Die souveräne Leserin"

Zur Erinnerung an den 1. Todestag von Queen Elisabeth liest die Schauspielerin Uta Maria Schütze aus "Die souveräne Leserin" von Alan Bennett.

Uta-Maria Schütze ist eine gefragte Schauspielerin – auf der Bühne und im Film. 2022 ist sie von Köln nach Schwäbisch Hall gezogen. Sie wurde 1944 in Meißen geboren. Sie studierte Schauspiel in Leipzig und hatte ihr erstes Engagement in Meiningen. 1969 siedelte sie in den Westen über und erhielt Engagements in Salzburg, Köln, Hannover, Essen und Aachen als feste Stationen, zudem für Gastspiele. Seit 2005 ist sie freischaffend tätig und zuletzt immer mehr in Fernsehfilmen zu sehen.

Zum Buch:

Eine Liebeserklärung an die Queen und an die Literatur; wer hätte gedacht, dass das zusammenpasst?! Die Hunde sind schuld. Beim Spaziergang mit der Queen rennen sie los, um den allwöchentlich in einem der Palasthöfe parkenden Bücherbus der Bezirksbibliothek anzukläffen. »Ma’am« ist zu gut erzogen, um sich nicht bei dem Bibliothekar zu entschuldigen, leiht sich ebenfalls aus Höflichkeit ein Buch aus – und kommt auf den Geschmack. Von da an deckt sie sich jede Woche mit Lesestoff ein und lernt den Küchengehilfen Norman kennen, mit dem sie sich fortan über ihre Lektüren unterhält.

»Not amused« ist hingegen der Privatsekretär der Queen, Sir Kevin, der nichts unversucht lässt, »Her Majesty« dem schädlichen Einfluss Normans zu entziehen. Denn die Queen beginnt, ihre Pflichten zu vernachlässigen, liest nun lieber in ihrer Kutsche, statt der Menge zuzuwinken.

Ein Bennett »at his best – very British«, wie immer, und von so umwerfender Komik, dass Ihnen der »Bowlerhat« hochgeht!

Alan Bennett, 1934 in Leeds geboren, wurde bekannt durch seine TV-Comedy-Revue »Beyond the Fringe«. Er ist einer der populärsten britischen Dramatiker. Neben zahlreichen Theaterstücken und seinen Arbeiten für Fernsehen und Rundfunk schreibt Bennett seit Mitte der neunziger Jahre auch Prosa, unter anderem den Erfolgstitel »Die souveräne Leserin«.

Musikalische Begleitung: Mio Stehr und Oliver Gehrung