Uta Albeck "farbreich" Malerei

Die Arbeiten entstehen in einer speziellen Lasurtechnik in Aquarell auf Papier und Acryl auf Holz. Die Farbe wird in einem aufwändigen Prozess in mehreren Schichten nass in nass aufgetragen; durch die verschiedenen Farbschichten erhalten die Bilder Leuchtkraft und Tiefe. Später erfolgt eine Überarbeitung durch auswaschen, kratzen, bürsten; das Bild bekommt Struktur.

In den letzten Jahren dominiert das Arbeiten in Serien. Jahresthemen waren etwa „Brücken bauen“ oder „Treppen, Stufen, Leitern“. In jüngster Zeit ist es der Gegensatz von „krumm und grade“, der mich besonders beschäftigt.