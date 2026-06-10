Ute Krause: Muskeltiere, Minus Drei & Co.

Ein Blick hinter die Kulissen der preisgekrönten Autorin und Illustratorin im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtage.

So viel Talent muss man erstmal mitbringen: Ute Krause ist nicht nur eine wunderbare Kinderbuchautorin, nein, sie illustriert ihre herrlichen Geschichten auch noch selbst. Bei ihrem Auftritt bei den Literaturtagen erfahrt ihr, wie sie die Ideen zu ihren Geschichten findet und was alles passieren muss, bis ihr das fertige Buch in den Händen halten könnt.

Ihr Figuren sind schon jetzt moderne Klassiker und einfach unvergesslich, allen voran die drei Muskeltiere (die Mäuseriche Picandou und Pomme de Terre und die Ratte Gruyère), die gemeinsam aufregende Abenteuer bestehen; das Dinosaurierkind Minus Drei oder ganz neu: Herwig & Elsie, ein Hase und eine Elefantendame, die sich zusammentun und Freunde werden.

Ute Krause erzählt von kleinen Helden, die große Herausforderungen meistern: mit Herz, Humor und Zusammenhalt. Sie zeigt, dass jede und jeder von uns – ob klein oder groß, jung oder alt – wertvoll ist. Und dass uns Menschen am Ende mehr verbindet als unterscheidet.

Gefördert im Rahmen des Kinder- und Jugendliteratursommers Baden-Württemberg 2026 „Wort sei Dank – Mut und Zuversicht in der Kinder- und Jugendliteratur“ – eine Veranstaltungsreihe der Baden-Württemberg Stiftung (www.literatursommer.de); eine Veranstaltung der Stadtbücherei.