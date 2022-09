Musical DELUXE - DIE GALA DER MUSICALSTARS

Jakub Wocial (Tanz der Vampire, Jesus Christ Superstar)

Philipp Büttner (Aladdin, We Will Rock You)

Mathias Edenborn (Anastasia, Tanz der Vampire)

Vincent van Gorp (Tanz der Vampire, 40-45)

Lassen Sie sich mitnehmen auf eine Reise zurück in die 90er Jahre und feiern Sie die Hits dieser einmalig verwegenen Boyband-Zeit! Erleben Sie vier Musicalstars hautnah und begleiten Sie sie auf einen musikalischen Streifzug durch die Boyband-Geschichte sowie die Erfolgsmusicals Disney’s Aladdin, Anastasia, Tanz der Vampire, Jesus Christ Superstar, Elisabeth, We Will Rock You und viele mehr.

Wir freuen uns auf Sie und einen unvergesslichen Musicalabend!