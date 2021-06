Utopie konkret_»„Utopie?“ „konkret!“?

"What do you really want?!“ Slavoj Žižek

Der Philosoph Eric Eggert beleuchtet für uns die Begriffe „Utopie“ und „konkret“ sowohl geschichtlich als auch philosophisch und zieht die Verbindung bis in unsere Gegenwart. Darüber soll ein Austausch entstehen über verschiedene Perspektiven vom Denken und Schaffen gemeinsamer (utopischer) Welten. Wir freuen uns auf ein interaktives Gespräch über das Spannungsverhältnis von Normalität und dem (trotzdem) Möglichen, um den Theater-Ort wieder und weiter als Gegenentwurf zur Normalität zu entwickeln.

Online oder live in deutscher Sprache.