Utopie konkret_»Verändern der Vergangenheit: Corrective Illusion oder The Power of Magic to change the Past!«

Zweitägiger Workshop für Profis in englischer Sprache, der das transformative Potenzial von Figurentheater erforscht. Die Teilnehmer_innen bekommen im Vorfeld eine performative Aufgabe, die wir in der ersten Sitzung besprechen, gefolgt von einem theoretischeren Teil, in dem wir uns mit den Arbeiten verschiedener Künstler_innen beschäftigen. Der zweite Tag ist der physischen Arbeit gewidmet.

Anmeldung/Register mit einer kurzen Beschreibung des beruflichen Hintergrunds bis 27. Juni an utopiekonkret@fitz-stuttgart.de

Max. 15. Teilnehmerinnen.