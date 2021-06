Utopie konkret_Asparagus

Einblicke in die filmische Adaption der Performance von Anthi Kougia (Athen) und Mafalda Miranda Jacinto (Porto) im Gespräch mit Jonas Klinkenberg (Leipzig) // (via Zoom)

Aktuell entstehen im Theaterbereich viele Filmadaptionen von ursprünglichen Bühnenkonzepten. An diesem Abend laden wir ein, die Verfilmung von »Asparagus« mitzuverfolgen. Im Gespräch mit dem Theaterwissenschaftler Jonas Klinkenberg legen die Theatermacherinnen ihre Arbeitsprozesse offen, sprechen über das Making-of und stellen sich der Diskussion.

Zum Stück:

An einer langen Festtafel – aus dem bürgerlichen Esszimmer gerissen und auf eine ansonsten leere Bühne gestellt -– erkunden die beiden Performerinnen das Terrain der Esskultur auf ihre ganz eige-ne Weise. Die Tafel ist perfekt gedeckt und bereit, Gäste zu empfangen. Doch nur zwei der Plätze sind besetzt und die beiden Hauptfiguren werden allein gelassen. Die Performance beginnt un-schuldig und entwickelt sich schnell zu einem surrealen Dekonstruktions-Trip: Als säßen sie zum ersten Mal an einem Tisch, erkunden die Performerinnen die uns so vertrauten Gegenstände und Lebensmittel, hinterfragen, missbrauchen und transformieren sie. Die Bilder und Geschichten, die sie auf diese Weise erzeugen, werden von Minute zu Minute absurder. Die Dekonstruktion der (Ess-)Kultur hat gerade erst begonnen. Der zerstörerischen Kraft des Wandels ausgeliefert, wird der Tisch zur Grenze zwischen dieser sterblichen Welt und der jenseitigen, zum Tableau für das Unsagbare, für private Themen, für geheime Wünsche und für ein Versteck vor der realen Welt.

Ein Tisch wird für nicht existierende Gäste gedeckt.

Eine Liebesgeschichte zwischen einer Sardine und einem Spargel.

Der Apfel.

Unersättliche Münder.

Eine Explosion.

Ein Tanz.

Das sind unsere Zutaten.

Sie sind offensichtlich alle eingeladen.

Seien Sie unsere Gäste. Genießen Sie diese Erfahrung.

Online in englischer Sprache. Eintritt 5,- pro Person

English Version

Insights into the filmic adaptation of the performance by Anthi Kougia (Athens) and Mafalda Miranda Jacinto (Porto) in conversation with Jonas Klinkenberg (Leipzig) // (via Zoom)

Currently, many film adaptations of original stage concepts are emerging in the theater field. On this evening we invite you to follow the film adaptation of "Asparagus". In a conversation with theater scholar Jonas Klinkenberg, the theater makers will reveal their working processes, talk about the making-of and open themselves up to discussion.

About the play:

At a long banquet table – ripped from the bourgeois dining room and put onto an otherwise empty stage – the two performers explore the terrain of dining culture in their very own way. A dinner table is perfectly set and ready to receive guests. However, only two of the seats are occupied and the two main characters are left alone waiting. Starting innocently the performance quickly evolves into a surreal deconstruction-trip: As if it was their first time sitting at a table, the performers explore the objects and groceries so familiar to us, scrutinize, misuse and transform them. The images and stories they create this way, get more absurd minute by minute. The deconstruction of (eating) culture has just begun. Being at the mercy of the destroying force of change, the table becomes a border between this mortal world and the otherworld, a tableau for the unspeakable, for private subjects, for secret wishes and for a hideout from the real world.

A dinner table is set for non-existing guests.

A love story between a sardine and an asparagus.

The apple.

Insatiable mouths.

An explosion.

A dance.

These are our ingredients.

You are, evidently, all invited. Be our guests. Relish this experience