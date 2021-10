UUSIKUU - 15-jähriges Jubiläumskonzert!

Es war im Sommer 2006, dass die finnische Sängerin Laura Ryhänen gemeinsam mit ihren Mitmusikern zum ersten Mal als Uusikuu in spielte. Was als Probeauftritt gedacht war, entwickelte eine ungeahnte Dynamik! Seit 15 Jahren tourt sie schon mit ihrem Kleinorchester erfolgreich durch Europa und begeistert mit ihrer frischen Sicht auf die alte finnische Tanzmusik. Ende 2019 erscheinte die vierte CD „Flamingo“, veröffentlich von dem deutschen Weltmusiklabel Nordic Notes.

Uusikuu verbeugt sich respektvoll und bewundernd vor der nordischen Unterhaltungsmusik der 1930er bis 1960er Jahre. Jazz, Foxtrott, Folk, Tango, Humppa und Walzer prägten damals die Tanzabende. Uusikuu schleifen diese alten Diamanten liebevoll so lange, bis sie wieder wie neu glänzen. Die Band nennt ihren Stil „Semi-Romantic Vintage Dance Music“: die Songs werden behutsam einer kleinen Verjüngungskur unterzogen, ohne ihre Wurzeln zu kappen oder ihren zeittypischen Charme zu vertreiben. Aber Achtung! Wir reden über Finnen hier – zu viel Spass darf nicht sein, so eine alte finnische Weisheit. „Wenn die Sonne immer hell in Deinem Leben scheint, siehst Du die wunderschönen Sterne nicht mehr“. Dafür braucht man auch immer wieder die dunkleren Momente der Melancholie - und Kaiho. Kaiho ist ein finnischer Ausdruck für das melancholisch-nostalgische Erinnern und Verlangen nach einer Person, einem Erlebnis oder einem Ort, der weit weg ist oder weit in der Vergangenheit liegt - oder den man noch nicht kennengelernt hat. Aber man sehnt sich danach...

Die Mischung aus dramatischen Tangos, verträumten Walzern, lustigen Humppas und jazzigen Foxtrotts nehmen die Zuhörer mit in eine Welt voller großer Gefühle, Spaß, Flirts und natürlich jeder Menge elegischer Emotionen und Wanderlust. Zusätzlich zu den Juwelen der vergangenen Zeit sind es auch neue Stücke aus Uusikuus Feder, die dem Abend einen einzigartigen Charakter

verleihen. Die Sängerin Laura Ryhänen stellt mit ihren heiter-ironischen Geschichten über die Skurrilitäten der Nordischen Mentalität sicher, dass die Zuhörer für einen Moment aus dem Alltag entführt werden und nach einem Uusikuu-Abend mit einem verträumten Lächeln nach Hause gehen.

Nach Film-und Theaterprojekten in Deutschland, Finnland und Großbritannien und zahlreichen Auftritten (unter anderem auf Schleswig-Holstein Musikfestival, Bundesgartenschau Koblenz, dem Nürnberger Bardentreffen, dem Mittelrhein Musikfestival, der Scandinavia Show London, im Helsinki Music Centre, und der Freiburger Kulturbörse) wird Uusikuu in Zukunft unter anderem mit der Württembergischen Philharmonie zusammenarbeiten.

Beim Jubiläumskonzert im Sudhaus werden auch einige Gäste mit Uusikuu auf der Bühne stehen!

Line-Up:

Laura Ryhänen, Gesang

Mikko Kuisma, Geige und Gesang

Norbert Bremes, Akkordeon

Christoph Neuhaus (Landesjazzpreisträger B-W 2021)

Gitarre Sebastian Schuster, Kontrabass