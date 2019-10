TICKETRESERVIERUNG:

buero@club-voltaire.net

Es war im November vor 20 Jahren als Laura Ryhänen zum ersten mal mit ihren Mitmusikern den Finntango in Deutschland spielte. Damals in Tűbinger Casino zusammem mit der Sängerin Tiina Petäjä und Band.

Seit 2006 ist sie nun mit ihrer jetzigen Gruppe Uusikuu in verschiedenen Ländern erfolgreich unterwegs. Konzerte, Tanzabende, Film-und Theaterprojekte in Deutschland, Finnland, Großbritannien, Belgien und in der Schweiz haben die Botschaft von Uusikuus semi-romantic dance music weitergetragen.

Uusikuus vierte CD "Flamingo" (VÖ 18.10., Nordic Notes) nimmt das Publikum mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Damals, als Tango, Humppa, Walzer, Swing und Foxtrot europaweit ihre goldene Zeit hatten.

Lauras mal ironische, mal heitere Geschichten űber den Alltag im Norden, űber das Leben einer Finnin in Deutschland und űber die hoffnungsvolle und -lose Liebe beweisen eins: Nordische Nostalgie und "Kaiho", die bittersűsse Sehnsucht sind was Wunderschönes und auch Skurriles...

Presse űber Uusikuu:

"Wie ein Live-Soundtrack zu einem Aki Kaurismäki -Film." (Folker)

"Tango-Feuer mit Leidenschaft und Humor." (General-Anzeiger Bonn)

"Wie ein Live-Grammophon an einem warmen nordischen Sommerabend." (WDR Radio)

"The passionate world of old Finnish dance music." (BBC Radio)

Uusikuu sind:

Laura Ryhänen (Gesang)

Mikko Kuisma (Geige, Gesang)

Norbert Bremes (Akkordeon)

Christoph Neuhaus (Gitarre)

Sebastian Schuster (Kontrabass)

und Gäste