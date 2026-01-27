Ein nordischer Augustabend, jeder bringt Leckereien mit und in vergnügter Runde genießen wir die warme Sommernacht.

Zu einer wilden Mischung musikalischer Häppchen unter den Polarlichtern laden uns Uusikuu um die finnische Sängerin und Komponistin Laura Ryhänen mit ihrem sechsten Album „Piknik“ (Veröffentlichung Februar 2025, Nordic Notes) ein.

Es geht hier um überschäumende Lebensfreude, mitreißende Rhythmen, große Gefühle, um Leidenschaft, Verzückung, Romantik und Drama. Finnland wurde zum siebten Mal zum glücklichsten Land der Welt gekürt. Heiterkeit, hintersinniger Humor, skurrile Anekdoten, aber auch die Stille und die ruhigen Momente zählen. Uusikuu (Neumond) sind im Jahr 2006 mit dem ehrgeizigen Ziel angetreten, den traditionellen Finn Tango mit neuem Leben zu füllen. Mit der ach so typischen melancholischen Tangostimmung hat das putzmuntere Weltmusikquintett rein gar nichts am Hut (oder an der Strickmütze). Das Kleinorchester, das seinen Stil als „Vintage Sounds of Finland“ bezeichnet, verbeugt sich auf seinen Alben bewundernd vor der traditionellen finnischen Unterhaltungsmusik der 1930er bis 1960er Jahre. Ein Teil der Lieder im Programm stammen aus der Feder von Uusikuu, die restlichen Songs unterhalten durch eine gekonnte Mischung aus lustigen alten Humppas, gefühligen Finn Tangos und kultigem Swing.

Mit ihrer gekonnten Mischung aus feurigen Tangos, verträumten Walzern, frechen Jenkkas, lustigen Humppas und leichtfüßigen Swing-Sounds laden Uusikuu ihr Publikum schon seit jeher dazu ein, das Tanzbein zu schwingen. Auch die Kritiker sind angetan: So war die Band im Jahr 2022 für den Weltmusikpreis „Eiserner Eversteiner“ nominiert. Im Dezember 2023 wurde Uusikuu beim Deutschen Rock & Pop Preis 2023 in der Kategorie „Bestes Weltmusikalbum“ ausgezeichnet für ihr vorheriges Album „Karuselli“.

Willkommen zu Uusikuus musikalischem Picknick, wo das Glück in Häppchen serviert wird und alle herzlich eingeladen sind, aus vollem Herzen mitzusingen!