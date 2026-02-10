Seit 2006 erweckt die finnisch-deutsche Band Uusikuu (finnisch für Neumond) den traditionell traurigen Finntango und die finnische Unterhaltungsmusik der 1930er- bis 1980er-Jahre zu neuem, glücklichem Leben. Mit dem aktuellen Programm „Piknik“ serviert das Quintett um die finnische Sängerin Laura Ryhänen eine verlockende Mischung kleiner musikalischer Häppchen: feurige Tangos, verträumte Walzer, freche Jenkkas, ausgelassene Humppas und leichtfüßigen Swing – gewürzt mit Bossa Nova, Nordic Noir, Eurovision-Nostalgie und skurrilen Geschichten von Bankräubern, Verbrecherinnen und mörderischem Schaumwein.

Das Album „Piknik“ wurde übrigens 2025 für den Preis der deutschen Schallplattenkritik nominiert und schaffte es in die Top 20 der World Music Charts Europe. Hurraa!