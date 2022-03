Uwe Kohls: Marlene Dietrich

Vor knapp 30 Jahren starb Marlene Dietrich nachdem sie sich fünfzehn Jahre lang in freiwilligem Exil in ihrer Pariser Wohnung von der Welt zurückgezogen hatte. So wollte sie für die Menschen eine Legende bleiben und in der Erinnerung der Menschen ungealtert als Diva sterben. Mit Liedern wie "Lili Marlen" trat sie vor amerikanischen Truppen an der Front auf und lebte nach dem Krieg bis zu ihrem Tod in Paris. Unzählige Affairen säumten ihren Lebensweg: Jean Gabin, Frank Sinatra, John F. Kennedy... Uwe Kohls führt sowohl mit Ausschnitten aus Interviews und vielen anderen Selbstzeugnissen als auch mit Marlenes Musik durch dieses rasante und dabei so widersprüchliche Leben.