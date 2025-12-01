Dem 2018 verstorbenen Mitbegründer der Jazzmission Uwe Werner widmet der Verein eine Session an seinem 70. Geburtstag. Ohne ihn wäre die Jazzszene in Schwäbisch Gmünd nicht das geworden, was sie heute ist.

In seiner Eigenschaft als zweiter Vorsitzender der Jazzmission – und als begnadeter und virtuoser Saxofonist. Als Ideengeber und aktiver Musiker hat Uwe die Arbeit der Jazzmission entscheidend mitgeprägt und sich beharrlich für ein eigenständiges Jazzprogramm eingesetzt.

Der Jazzpreisträger Ostwürttemberg von 2005 lehrte seit 1982 an der Musikschule in Schwäbisch Gmünd und manch Schüler:in ist heute aktiv bei der Jazzmission dabei. 2016 schlug er beim „Jazz im Prediger“ – gemeinsam mit Musikern der Jazzmission – einen Bogen zurück in die 70er-Jahre, ihm schwebte eine Hommage an dieses Jahrzehnt vor. Nun gestalten frühere Weggefährten, Schüler:innen sowie sein Sohn Aron einen Abend zum Gedenken an einen großen Gmünder Musiker.