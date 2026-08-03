VÄSEN plus WALTHER & TREYZ - Schwedenfolk trifft auf deutsche Tradition

VÄSEN sind das Aushängeschild der skandinavischen Folkmusik und Gudrun Walther und Jürgen Treyz sind zwei der gefragtesten Folkmusiker Deutschlands.

Im August 2023 folgten Walther und Treyz einer Einladung von VÄSEN nach Schweden. Gefördert durch das Culture Moves Europe – Programm des Goethe-Instituts konnten die vier Musiker eine Kooperation starten, die sich den gemeinsamen Wurzeln der schwedischen und deutschen Musiktradition widmet und daraus Neues schafft. Musik und Lieder aus alten Handschriften dienten als Ausgangspunkt. Eigenkompositionen und Bearbeitungen setzen neue Akzente und das Resultat ist ein frischer, moderner und doch hörbar traditionell verwurzelter Sound,, der gleichermaßen elegant und mitreißend daherkommt.

Wir bieten onlineticketing an.

Gerne können Sie auch Karten in den VVk-Stellen der Fränkischen Nachrichten erwerben.

Verbindliche Reservierungen und ein Kartenvorverkauf sind in der Städt. Mediothek unter mediothek@niederstetten, Tel.: 07932 60032 möglich.

Dort reservierte Karten können max. bis 24 Stunden vor Veranstaltung storniert werden. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir reservierte Karten die nicht abgeholt werden in Rechnung stellen müssen.