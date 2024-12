Vätertreff – Vater-Kind-Beziehung – zwischen Liebe und Konflikten

„Du möchtest wissen, wie es anderen Vätern so ergeht und außerdem wertvolle Impulse zu ausgesuchten Themen erhalten?

„Du möchtest wissen, wie es anderen Vätern so ergeht und außerdem wertvolle Impulse zu ausgesuchten Themen erhalten? Komm´ zu unserem Vätertreff, begleitet von Matthias Twardon, Sozialpädagoge, Coach, Mediator und KITA Leitung. Matthias bereitet jedes Mal ein Thema vor und bringt interessante Infos dazu mit.

Vater-Kind-Beziehung – zwischen Liebe und Konflikten

Der Alltag zwischen Vätern und Kindern besteht zum Großteil aus schönen und ereignisreichen Momenten, in den die gute Beziehung und eine gute Bindung im Vordergrund steht. Allerdings gibt es immer wieder Momente, in denen es zu Konflikten und Auseinandersetzungen kommen kann. In welchen Alltagssituationen kommt es gehäuft zu Konflikten? Wie reagieren Väter in solchen Situationen? Und welche positiven Aspekte bringen Konfliktsituationen mit sich? Neben fachlichen Impulsen soll im Rahmen dieser Veranstaltung die Möglichkeit des ‚von- und miteinander Lernens‘ im Vordergrund stehen.

Der Kreissparkasse Böblingen ist es wichtig sich durch Ihren sozialen Auftrag in viele verschiedenen gesellschaftlichen Themenfeldern zu engagieren. Das Thema der Kindererziehung und Betreuung beschäftigt viele Menschen und entwickelt sich immer weiter. Die Elternrolle wird inzwischen sehr unterschiedlich ausgestaltet und gelebt. Deswegen freuen wir uns sehr die Veranstaltung „Vätertreff“ zu sponsern.