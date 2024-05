Vätertreff - Vater sein in der Erziehung

Wie kann ich als Vater meine eigenen Ansichten, Erfahrungen und Wünsche für das Kind in die Erziehung einbringen, ohne dabei der Partnerin in den Rücken zu fallen? Neben der Suche nach Antworten auf diese Fragen soll im Rahmen dieser Veranstaltung beleuchtet werden, welche besondere Rolle Väter haben, damit sich das Kind gesund entwickeln und die Welt erkunden kann.

Veranstaltungsort: FBS Herrenberg

Erhardtstr. 27

71083 Herrenberg

Das Bild der Väter hat sich deutlich verändert – früher noch in erster Linie als ‚Versorger der Familie‘ aktiv, möchten Väter heutzutage aktiv an der Erziehung des eigenen Kindes teilnehmen und eine wichtige Bezugsperson für das eigene Kind sein. Doch was passiert, wenn Eltern unterschiedliche Ansichten beim Thema ‚Erziehung‘ haben? Wie kann ich als Vater meine eigenen Ansichten, Erfahrungen und Wünsche für das Kind in die Erziehung einbringen, ohne dabei der Partnerin in den Rücken zu fallen? Neben der Suche nach Antworten auf diese Fragen soll im Rahmen dieser Veranstaltung beleuchtet werden, welche besondere Rolle Väter haben, damit sich das Kind gesund entwickeln und die Welt erkunden kann.

Der Kreissparkasse Böblingen ist es wichtig sich durch Ihren sozialen Auftrag in viele verschiedenen gesellschaftlichen Themenfeldern zu engagieren. Das Thema der Kindererziehung und Betreuung beschäftigt viele Menschen und entwickelt sich immer weiter. Die Elternrolle wird inzwischen sehr unterschiedlich ausgestaltet und gelebt. Deswegen freuen wir uns sehr die Veranstaltung „Vätertreff“ zu sponsern.