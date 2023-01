Víkingur Ólafsson & Bergen Philharmonic Orchestra

Edvard Grieg

»Trauermarsch für Rikard Nordraak«

Konzert für Klavier und Orchester a-Moll op. 16

Sergej Rachmaninow

Sinfonische Tänze op. 45

Víkingur Ólafsson Klavier

Bergen Philharmonic Orchestra

Edward Gardner Dirigent

Island ist die heiße Vulkaninsel im kalten Atlantik und ihr derzeit brandaktueller musikalischer Botschafter ist Víkingur Ólafsson. Aufgewachsen in Reykjavík, studierte der Hipster unter den Weltklasse-Pianisten an der Juilliard School in New York. Heute führt ihn seine internationale Karriere in die renommierten Konzerthäuser rund um den Globus. Der Interpret zahlreicher Uraufführungen isländischer Komponisten gründete sein eigenes Plattenlabel und das Festival »Reykjavík Midsummer Music«. Dank seiner kommunikativen Talente macht er auch mit Radio- und Fernsehsendungen von sich reden. Seine Livestreamings aus dem menschenleeren Konzerthaus Harpa seiner Heimatstadt Reykjavík erreichten während des Corona-Lockdowns Millionen von Zuhörerinnen und Zuhörern.

Nach Ludwigsburg kommt er mit dem berühmten Klavierkonzert von Edvard Grieg, dessen herabstürzende Akkord-Kaskaden zu Beginn niemand vergisst, der sie einmal gehört hat. Eine jahrhundertelange gemeinsame Geschichte verbindet Island mit Norwegen. Und so ist das Bergen Philharmonic Orchestra idealer Partner des Pianisten-Wunders aus Island und vielleicht der berufenste Klangkörper für Griegs Meisterwerk überhaupt – stand der Komponist doch zwei Jahre lang selbst am Pult »seines« Orchesters. Der aktuelle britische Chefdirigent Edward Gardner schwärmt über seinen Klang: »wie in Ruhe gereifter, extrafeiner Rotwein«. Sein typisch dunkles, sattes Orchestertimbre wird es im Trauermarsch für Griegs verstorbenen Jugendfreund Rikard Nordraak entfalten, seine tänzerische Energie in Rachmaninows melancholisch-wilden »Sinfonischen Tänzen« freisetzen, dessen letzter Komposition und Höhepunkt seines OEuvres.

Einführung 16.20 Uhr