Völkermord - und was dann?

Koloniale Verbrechen, wie der Völkermord an den in der damaligen Kolonie "Deutsch-Südwest-Afrika" lebenden Ovahero und Nama, wurden lange verharmlost oder geleugnet. Der Referent fordert einen konsequenten Umgang mit staatlicher Gewalt in der Geschichte, dokumentiert die bisherigen Versäumnisse und zeigt Perspektiven für eine Völkerverständigung auf.

Referent: Prof. Dr. Henning Melber, deutsch-namibischer Afrikanist, apl. Professor am Institut für Politikwissenschaften der Universität Pretoria (Südafrika), ehem. Leiter der Dag Hammarskjöld Stiftung, bemüht sich seit Jahrzehnten um einen kritischen Umgang mit dem kolonialen Erbe des Kaiserreiches

Kontakt: Tel. 0711.2068-150 / info@hospitalhof.de

Keine Anmeldung erforderlich