»Komponieren ist so chaotisch, wild und hart, ein Kampf, der oft bis an die Grenze des physisch und psychisch Erträglichen geht«, beschrieb einst der 2012 verstorbene Hans Werner Henze sein künstlerisches Handwerk.

Im Jahr 2026 wäre er 100 Jahre alt geworden. Ein Teil seiner bahnbrechenden und politisch motivierten Arbeit war die Gründung der Münchener Biennale, ein Uraufführungsfestival für neues Musiktheater. Nicht nur feiert das Festival 2026 den 100. Geburtstag seines Gründungsvaters, sondern auch die 20. Ausgabe der Münchener Biennale und begeht diese Doppelfeier mit dem Musiktheaterstück »V01CES//B0D1EZ«, Kompositions- und Librettoauftrag der Landeshauptstadt München. Ausgehend von Ausschnitten aus Hans Werner Henzes Liederzyklus »Voices« von 1973 reflektiert der thailändische Komponist Piyawat Louilarpprasert in »R3SIST4NC3 B0D1EZ« die unsichtbaren Mechanismen von Performance, Produktion und Wiederholung. »V01CES//B0D1EZ« untersucht die Frage: In welchem Zusammenhang stehen künstlerische Prozesse und Handwerk, Widerstand und Erschöpfung, Atem und Maschine? In der musikalischen Begegnung der beiden Komponisten entsteht ein spannungsreiches Musiktheater-Porträt über politische und physische Arbeit, über ritualisierte Tätigkeiten und andauernden Widerstand.