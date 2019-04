Verena Nübel & Band Jazz / Soul / Rhythm & Blues

Tribute to Ray Charles

Die Sängerin Verena Nübel studierte Jazzgesang an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart und als Stipendiatin des Baden-Württemberg Stipendiums am Conservatorium in Maastricht.Sie wirkt in zahlreichen Projekten mit und überzeugt sowohl in kleinen Besetzungen als auch im Bigband Genre als Sängerin.