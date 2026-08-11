Noras Kulturcafé

Der Tod gehört zum Leben – und doch sprechen wir nur selten darüber. Wie gehen wir heute mit Sterben, Trauer und Abschied um? Welche Rituale helfen uns, loszulassen? Und wie hat sich unsere Sterbekultur im Laufe der Zeit verändert?

Nora Lettau lädt dazu ein, sich ohne Berührungsängste einem Thema zu nähern, das uns alle betrifft. Sie beleuchtet historische und heutige Bestattungs- und Trauerkulturen und den Wunsch nach einem würdevollen Abschied. Dabei bleibt Raum für Fragen, Gedanken und den gemeinsamen Austausch.

Es gibt Kaffee, Tee und selbstgebackenen Kuchen. Eintritt frei, um eine Spende wird gebeten.