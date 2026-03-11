One Night of MJ - The Tribute To The King Of Pop!

„One Night of MJ“ ist eine rund zweistündige Hommage an die außergewöhnliche Karriere des King of Pop, Michael Jackson.

Wendel Gama als Michael, eine fulminante Live-Band mit Bläsern und Streichern, eine energiegeladene Dance-Crew mit Original-Choreografien sowie spektakuläre Special Effects bringen die größten Hits des Ausnahmekünstlers zurück auf die Bühne.

Mit Songs wie „Billie Jean“, „Beat It“, „Bad“, „Black or White“, „Man in the Mirror“, „Smooth Criminal“ und „Thriller“ lässt die Show das Publikum in die einzigartige Welt von Michael Jackson eintauchen. Seine Musik, seine unverwechselbaren Bewegungen und seine legendären Live-Performances prägten Generationen und machten ihn zu einer der größten Ikonen der Popgeschichte.

Ein besonderes Highlight ist Jennifer Batten, die Michael Jackson fast zehn Jahre lang als Lead-Gitarristin auf seinen großen Welttourneen begleitete. Ihre unverwechselbaren Gitarrensoli verleihen der Show ein besonders authentisches Erlebnis. Gemeinsam mit Wendel Gama, der zu den weltweit bekanntesten Michael-Jackson-Imitatoren zählt und dem allein auf TikTok über vier Millionen Menschen folgen, entsteht ein Live-Spektakel voller Energie, Emotion und großer Momente.

„ONE NIGHT OF MJ“ ist mehr als ein Konzert: Es ist eine mitreißende Reise durch die magische Welt Michael Jacksons – originalgetreu, kraftvoll und voller Erinnerungen an einen unvergessenen Künstler.

Weitere Infos auf www.onenightofmj.de