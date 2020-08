Atemberaubende Akrobatik bildet den Rahmen eines Varieté-Abends unter der Leitung von Pantomime und Gummimensch Herr Niels! Der Konzertsaal der TauberPhilharmonie wird zur Manege, wenn Dustin Waree mit seinem Einrad akrobatische Einlagen vollführt und dabei live singt. Antje Pode stürzt am Vertikalseil meterweit in die Tiefe und fängt sich doch lässig-elegant kurz vor dem Boden ab. Mit Bert Rex ist ein mehrfach ausgezeichneter Zauberer an Bord und der Conferencier des Abends trat bereits in Peking, Monte Carlo, Paris und Shizuoka auf. Lassen Sie sich bei einem raffinierten Menü und Getränken verwöhnen und erleben Sie einen außergewöhnlichen Abend in der TauberPhilharmonie.