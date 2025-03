Vaihingen an der Enz – die Gerberstadt

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich

Die intensive Nutzung der Enz machte Vaihingen über Jahrhunderte hinweg zu einer Metropole des Lederhandwerks. Allein am alten Mühlkanal übten bis zu 28 Gerber gleichzeitig das lukrative Gewerbe aus. Vaihingen zählte damit lange zu den führenden Gerberstädten in Württemberg. Wie sah die Stadt damals aus? Was hat sich verändert? Noch heute zeugt der Name der Straße "Im Mühlkanal" vom alten Lauf des in Vergessenheit geratenen Kanals. Und manch ein altes Zunftzeichen zeigt ein früheres Gerberhaus an. Gemeinsam suchen wir die Spuren des alten Gewerbes in der Vaihinger Stadt auf.

Eine Führung mit Andreas Schuller.