Vaihinger Knäste

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich

Einst kam man ins „Loch“, dann in die „Zelle“, heute in den „Haftraum“. Vaihingen bietet die Möglichkeit, die Haftbedingungen der letzten 600 Jahre eindringlich zu erleben. Vom archaischen anmutenden Haspelturm bis zum Oberamtsgefängnis, das erst in den frühen 1970er Jahren geschlossen wurde. Die Führung wagt den bewussten Spagat zwischen Sensationslust und Ernsthaftigkeit.

Begleiten Sie unseren Stadtführer Reinhard Wahl bei dieser besonderen Spurensuche durch unsere Stadt.