Vaihinger Messe

Alle 4 Jahre präsentieren sich die Unternehmen aus Vaihingen und der nahen Umgebung. In diesem Jahr einmalig im Häcker-Areal, dem zukünftigen Gartenschaugelände.

Mehr als 70 Unternehmen und Gastronomen laden zum Entdecken, Ausprobieren und Fachsimpeln ein.

Außerdem dürfen alle Besucherinnen und Besucher erstmals weite Bereiche in den ehemaligen Produktionshallen und dem Außengelände betreten und besichtigen.

Das Gartenschauteam bereitet einen umfangreichen Vorgeschmack auf die Bürgergartenschau 2029 vor.