Vaihinger Winterdorf - im Herzen Vaihingens.

Mit stimmungsvoller Beleuchtung auf dem Marktplatz, musikalischer Begleitung, regionalem Winzerglühwein, leckerem Essen und vielem mehr.

Wir dürfen Euch dieses Jahr am Freitag, den 06. & Samstag, den 07. Dezember auf dem Vaihinger Markplatz zum zweiten Winterdorf recht herzlich willkommen heißen.

Öffnungszeiten:

Freitag 16:00 Uhr – 22:00 Uhr

Samstag 16:00 Uhr – 22:00 Uhr

Der Markplatz wird sowohl am Freitag als auch am Samstag stimmungsvoll beleuchtet sein. Stehtische, Sitzmöglichkeiten, Glühweinstände, sowie herzhafte und süße Leckereien verzaubern den Marktplatz in ein gemütliches Winterdorf. Die Veranstaltung wird durch den Musikverein Vaihingen/Enz musikalisch begleitet.

Kommt vorbei und genießt ein paar schöne Stunden mit uns!

The Crew 33