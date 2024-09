Ensinger Classics: "Musikalische Herbstfarben"

Einlass ab 19.30 Uhr

Programm:

Felix Mendelssohn-Bartholdy: „Streichersinfonie Nr. IV“ c-Moll

Georg Philipp Telemann: „Viola-Konzert“ G-Dur, TWV 51:G9

Franz Schubert: „Streichquartett“ d-Moll op. posth. "Der Tod und das Mädchen"

Zu Beginn des Ensinger Classics-Konzert wird Patrick Strub und sein Kammerorchester arcata stuttgart Felix Mendelssohn-Bartholdys „Streichersinfonie Nr. IV“ in c-Moll zu Gehör bringen, die heute zu den beliebtesten und meistgespielten Orchesterwerken des Komponisten zählt. Im Anschluss erklingt Georg Philipp Telemanns barockes „Viola-Konzert“ in G-Dur. Als Soloinstrument ist die Viola im Entstehungszeitpunkt des Barocks noch sehr jung. Telemann war einer der ersten, der sich dieser Herausforderung stellte und lernte dazu neben Geige auch Bratsche. Im Gegensatz zu seinem Zeitgenossen Johann Sebastian Bach eröffnete Telemann der Viola kompositorisch eine eigenständige Gesangsstimme und schuf mit seinem viersätzigen Konzert eine neuartige Form, da die bisherige Konzertreihenfolge nur drei Sätze vorsah.

Die Gesangsstimme der Viola wird an diesem Abend die Bratschistin Ingrid Philippi übernehmen. Sie begann ihre musikalische Ausbildung in München und schloss in Berlin ab. Seit 1990 ist sie Mitglied des SWR Symphonieorchester Stuttgart und unterrichtet als Honorarprofessorin an der Musikhochschule Stuttgart.

Den Ausklang des Konzerts bildet Franz Schuberts Streichquartett „Der Tod und das Mädchen“ in der Fassung für Streichorchester.