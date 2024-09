Comedy Contest: "Get up - Stand up!"

Comedy

Einlass ab 18.30 Uhr

Nach der überaus erfolgreichen Premiere im Jahr 2023 findet in diesem Jahr der 2. Vaihinger Comedy Contest statt. Dafür sind wir wieder auf der Suche nach lokalen und regionalen Comedy-Talenten, die richtig Bock haben auf der Peterskirchen-Bühne einen fulminanten Auftritt hinzulegen.

Wenn Du also Lust auf ein komödiantisches Kräftemessen hast, dann erzähl uns in ca. 60 Sekunden wer Du bist, wie alt Du bist und warum Du mitmachen möchtest und schick uns Deine Kontaktdaten bis zum 24.07.24 an info@drehscheibe-juk.de.

Jede/r TeilnehmerIn (Mindestalter 16 Jahre) erhält eine Auftrittsdauer von ca. 7 Minuten. In diesem Jahr wird ausschließlich das Publikum über die Platzierungen entscheiden. Dem/r GewinnerIn winkt ein Preisgeld in Höhe von 200€, für den 2. Platz gibt es 100€ und für den 3. Platz 50€.

Als Moderator des Abends und fürs Featuring konnten wir den im letzten Jahr Drittplatzierten Joni Zwick gewinnen. Der 26-Jährige aus Mühlacker ist in der Comedy-Szene kein Unbekannter und tritt seit ca. 1 ½ Jahren hauptsächlich in Stuttgart, z.B. beim Comedy Clash aber auch in Berlin auf. Gemeinsam mit seinen Freunden hat er zudem jeden Mittwoch eine eigene Show.

Also seid dabei beim 2. Vaihinger Comedy-Contest – auf oder vor der Bühne - your choice!