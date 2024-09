Silent Jazz Trio: "Swing meets Jazz"

Jazz

Einlass ab 14.30 Uhr

Im Rahmen der Reihe "Kultur im Stift"

Das Silent Jazz Trio ist eine Jazzformation, die in wechselnder Besetzung seit über 30 Jahren im süddeutschen Raum aktiv ist. Der aus Kirchheim am Neckar stammende Willi Rath ist absoluter Autodidakt am Klavier und orientiert sich an Vorbildern wie Oscar Peterson oder Monty Alexander. Schlagzeuger Martin Renninger begann seine musikalische Laufbahn als Drummer einer Bluesformation und ist heute vor allem in der jazzverwandten „Weltmusik“ zuhause. Bassist Markus J. Widmann, seit 40 Jahren als Amateur auf der Bühne, liebt den Sound von Kontrabassisten wie Ray Brown, Ron Carter oder Charles Mingus und entdeckt derzeit den Reiz der Bassgitarre.

Das Trio spielt überwiegend Swing und New Orleans-Jazz. Neuerdings interpretiert das Trio auch Eigenkompositionen ihres Bassisten Markus J. Widmann.