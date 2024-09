Klaus Birk: "Adam, Eva und der Trump Tower"

Kabarett

Einlass ab 19.30 Uhr

Klaus Birk steht seit über 30 Jahren als Solist auf der Kabarett-Bühne, ist ebenso lange Autor von “Hannes & der Bürgermeister”, hat für mehrere hundert Fernseh- und Radiosendungen geschrieben und darin mitgemacht. Anlass genug die besten Szenen in einem Programm zu vereinen. Angereichert durch aktuelle Seitenküsse, zeigt Birk Szenen aus 30 Jahren Bühnen- Radio- und TV-Programmen, erzählt von Fans, Kritikern, Elefanten auf der Autobahn, lachenden Kühen und sprechenden Affen in Italien. Birk berichtet vom Trump Tower, Stuttgart 21, von Adam & Eva bis zum Aussterben der Schwaben in deutschen Landen, von Eidechsen, Fledermäusen und Juchtenkäfern in unserer geliebten Landeshauptstadt.

Er nimmt sich Zeit, die Ihre, hält sich den Spiegel vor, in der Hoffnung, dass der Bauch noch in den Spiegel passt und er redet über zwischenmenschliche Entziehungen und die große Liebe auf dem Weg ins Glück. Es wird geschmunzelt über Stuttgart, Tunnelfraß im Untergrund, die Gesundheit der Reformen, über global pupsende Kühe am Ganges. Es wird gelästert über den feinen Staub der Umweltplaketten.

Kurz: Es darf gelacht werden.