Führung über die KZ-Gedenkstätte

Anmeldung erforderlich

Was hat sich vor den Toren unse-rer Stadt in den letzten Jahren des Zweiten Weltkrieges zugetragen? Warum wurde im Sommer 1944 im Glattbachtal – wo heute die Straße von der B10 zum Bahnhof verläuft – ein Konzentrationslager errichtet? Warum kamen in diesem Lager bis zum April 1945 ca. 1.700 Menschen zu Tode? Bei einem Rundgang durch die historischen Stätten wird dieses dunkle Kapitel Vaihinger Geschichte erklärt.

Die KZ-Gedenkstätte Vaihingen/Enz e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Opfer zu ehren, gegen Vorurteile, Ignoranz, Radikalismus und Fanatismus zu arbeiten und die Kontakte zu Überlebenden und ihren Nachkommen aufrecht zu erhalten. Bei einem Rundgang durch die historischen Stätten erfahren die Teilnehmer mehr über dieses dunkle Kapitel Vaihinger Geschichte.