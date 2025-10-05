Liebe Feinschmecker, liebe Freunde des Genusses, bald ist wieder "VAInschmeckermarkt":

Regionale Anbieter präsentieren Produkte und Gerichte aus eigener Herstellung und der ganzen Welt. Die beste Gelegenheit zu schlendern, zu probieren, fachzusimpeln und zu genießen. Eine reichhaltige Auswahl an Ständen zwischen dem Kaufhaus Sämann, über die Fußgängerzone und den Marktplatz wartet auf Sie.

Maultaschen, Schokolade, Gewürze, Weine und vieles mehr wartet in der ganzen Innenstadt.

Viel Spaß beim Stöbern, Entdecken und Genießen!