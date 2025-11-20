Valérie Igounet, Der Fall Samuel Paty

Den Mord an Samuel Paty als Kampf um Meinungsfreiheit

Am 16. Oktober 2020 wurde der Lehrer Samuel Paty in der Nähe seiner Schule im Pariser Vorort Conflans-Sainte-Honorine auf offener Straße getötet und enthauptet. Es war das fünfte islamistische Attentat in Frankreich im Jahr 2020.

"Nicht einfach weiterblättern, sondern eine bleibende Spur hinterlassen, ein Denkmal aus Papier, und den Tod von Samuel Paty in einen Kampf für die Freiheit einbetten. Nicht vergessen, dass Meinungen mit einem Stift und nicht mit Waffen zum Ausdruck gebracht werden.“ Dies sind einige Worte aus dem Vorwort zu "Crayon noir. Samuel Paty, histoire d’un prof" (Studio Fact Verlag, 2023) von Valérie Igounet.

Sie ist eine französische Historikerin, spezialisiert auf Rechtsextremismus, Antisemitismus und Verschwörungsideologien. In diesem Vortrag wird sie Fakten präsentieren, die für alle unverzichtbar sind, die die wesentlichen Zusammenhänge dieser schrecklichen Geschichte verstehen wollen, und dabei auf die Achtung der Grundfreiheiten, darunter die Meinungs- und Redefreiheit, sowie die Gefahren der sozialen Netzwerke eingehen.