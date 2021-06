Wie klingt eigentlich die Fahrt nachts, alleine im Bus nach Hause? Welche Melodie verbirgt sich in dem Wort „Zuhause“? Und wie nah kann man sich sein, wenn man sich einsam fühlt?

Valentin Koch hat seine Antworten auf all diese Fragen gefunden und mit seiner Gitarre in instrumentale Popsongs verwandelt. Mal melancholisch, dann wieder zuversichtlich, ruhend und doch niemals stillstehend, klingen seine Songs lange nach. Die Musik des Stuttgarter Gitarristen lädt ein - zum Verweilen, Zuhören, Mitfühlen und sich davontragen zu lassen. Koch bezeichnet sich selbst als einen Träumer, Optimist und Gitarrenenthusiast. Unter Einfluss von Gitarristen wie Pat Metheny, Bill Frisell oder John Mayer erschafft er seine eigene Welt der instrumentalen Popmusik und entwickelte seinen Sound vor allem im letzten Jahr, während seines Auslandsaufenthalts in Budapest, immer weiter. Der junge Musiker hat viel zu erzählen und lädt dazu ein, ihm und seiner Gitarre - live oder auf Platte - zuzuhören. Eine Einladung der man folgen sollte… Mit diesem Konzert schließt Valentin sein Studium als Jazz/Pop-Gitarrist an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart ab.

Klemens Fregin - Schlagzeug

Daniel Pflumm - Bass

Eugen Aniskewitz - Gitarre

Daniel Weiß - Klavier

Valentin Koch - Gitarre

Tim Heumesser - Tontechnik

Dennis Müller – Lichttechnik

Eintritt frei // www.valentin-koch.com

Bitte beachten Sie unsere Pandemiehinweise.