VALENTIN SCHUPPICH TRIO mit TANJA FILIPOVIC

The Sound of Her – Ein Tribut an die Pionierinnen des Jazz

„The Sound of Her“ widmet sich mit besonderer Hingabe den oft übersehenen weiblichen Komponistinnen in der Jazzgeschichte. Das Quartett mit der schottische Bassistin Roz Macdonald, der Sängerin Tanja Filipovic, dem Drummer Chris Parker und dem Pianisten Valentin Schuppich präsentiert eine einzigartige Hommage an die Frauen, die den Jazz geprägt haben.

Während für viele dieses Thema erst mit der Avantgarde und Künstlerinnen wie Carla Bley beginnt, rückt „The Sound of Her“ bewusst viele der verborgenen Jazzmusikerinnen und Komponistinnen längst vergangener Zeiten ins Rampenlicht. So werden beispielsweise Ikonen des „Great American Songbook“ wie Irene Kitchings – die afroamerikanische Pianistin und Komponistin, die meist im Schatten ihres berühmten Mannes Teddy Wilson stand – oder Ann Ronnell und Bernice Petkere gewürdigt. Auch die Bebop-Pionierin Melba Liston, die lange hinter großen Bandleadern wie Dizzy Gillespie, Charles Mingus und Count Basie zurücktrat, wird an diesem Abend prominent gefeatured.

Im Zentrum des Programmes steht die umbeschienene Seite der Jazzgeschichte, jenes musikalische Erbe von Frauen, das getragen von einer universellen Jazzsprache Menschen über Generationen hinweg verbindet.

Dieser Abend lädt das Publikum ein, die bislang oft verborgenen Klänge weiblicher Jazzkomponistinnen zu entdecken – The Sound of Her!

Besetzung:

Tanja Filipovic (voc)

Roz MacDonald (b)

Valentin Schuppich (p)

Chris Parker (dr)