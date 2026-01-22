Valentine's Drag Show

Filderstadt goes Drag.

Am 14.02.2026 (Valentinstag) lädt Veronica Mont Royal, Drag Queen, Showorganisatorin und Aktivistin, zu einem ganz besonderen Abend ein. Zusammen mit Cindy Jenner, Cherry Bliss und Madame de la Voix wird sie dem Publikum der Alten Mühle erklären, was die Magie des Drag ist. Neben Performances aller vier Künstlerinnen wird es ein Q & A und auch in der Pause und am Ende die Möglichkeit zum Austausch mit den vier Drag Queens geben! Filderstadt, are you ready to spend a DRAG- nificent night? We are, for sure !

Obacht: Der Hauptteil der Veranstaltung besteht nicht aus der Performance der Drag Queens, sondern aus dem Näherbringen der Drag-Welt.