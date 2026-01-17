Valentinstag in der Liederhalle

Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart

Ein festlicher Genussmoment im Jubiläumsjahr:

Zum 70-jährigen Jubiläum der Liederhalle öffnet das historische Restaurant am 14. Februar seine Türen für ein exklusives Valentinstags-Erlebnis. Im Gesamtpreis inbegriffen sind ein liebevoll komponiertes 3-Gänge-Menü mit Aperitif und Getränkepauschale sowie der Besuch des anschließenden Storytelling Piano-Konzerts im Mozart-Saal.

Dort erwartet Sie eine besondere Mischung aus emotionaler Klaviermusik und kurzen erzählerischen Impulsen – ein musikalischer Ausklang, der den Abend ebenso stimmungsvoll wie unvergesslich macht.

kongresszentrum liederhalle.jpg
