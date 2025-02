Valentinstag - Tag der Herzen im Leintalzoo

Kommen Sie an diesem Tag mit Ihren Liebsten in den Leintalzoo und beobachten Sie die Tiere dabei mit ganz neuen Augen. Sieht man nicht Zeichen von Zuneigung und Liebe bei so vielen von ihnen? Hier ein zärtliches Schnauben, da ein liebevolles Kraulen, hier eine zarte Berührung,...

Der Tierpark hat zwei spannende Angebote an diesem Tag für Sie:

𝐀𝐧𝐠𝐞𝐛𝐨𝐭 𝟏𝟒 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐭 𝟏𝟐 𝐌𝐨𝐧𝐚𝐭𝐞!

Wenn Sie am Valentinstag eine Jahreskarte für den Leintalzoo kaufen, bekommen Sie zwei weitere Monate geschenkt!

𝐁𝐚𝐬𝐭𝐞𝐥𝐧 𝐒𝐢𝐞 𝐅𝐮𝐭𝐭𝐞𝐫𝐡𝐞𝐫𝐳𝐞𝐧 𝐟ü𝐫 𝐖𝐢𝐥𝐝𝐯ö𝐠𝐞𝐥!

Am Nachmittag zeigen Ihnen Mitarbeiter des Zoos, wie Sie hübsche Hingucker für Ihren Garten herstellen, die dabei auch noch wertvolles Futter für die heimischen Wildvögel spenden. Ein kleiner Unkostenbeitrag für das Material wird erhoben.