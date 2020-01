× Erweitern vonschlichten.de Layout 1 Valentinstags-SChwof im Waldheim Gaisburg

„Die Veranstaltung „Valentinstaga-Schwof im Waldheim Gaisburg mit Nonstopdiscotheque“ steht für ausgelassene Partystimmung ohne Ende. Für Musik vom DJ für die Tänzerinnen und Tänzer. Individuell für den Moment ausgesucht. Ganz im Hier und Jetzt. Ohne festgelegte Playlists und ohne Eitelkeiten an den Reglern. Denn: Kommen die Partygäste auf ihre Kosten, dann geht das Konzept „Nonstopdiscotheque“ auf. In sehr unterschiedlichen Räumlichkeiten hat dieser Plan schon richtig gut funktioniert – und am 14. Februar 2020 im Stuttgarter Waldheim Gaisburg soll es auch so sein. Die Veranstaltung unter dem Motto „Tanzen für Erwachsene“ richtet sich an ein junges Publikum ab 40. Gespielt wird, was die Beine nicht still stehen lässt: FunkSoulRock70er80er90erDiscoHousePop. Also: Let’s have a Party!"