Valerie Ékoumè (CM)

Sie gilt als Kameruns »schönste Stimme« und liebt es, die traditionellen Songs ihrer Heimat mit Elementen aus Pop und Rock zu kombinieren: Schon in ihrer Jugend sang Valérie Ékoumè genauso gerne die Hits von Whitney Houston wie die Lieder ihrer Heimat. Später tourte die Sängerin und Pianistin mit Manu Dibango, dessen »Soul Makossa« der erste Welthit der populären Tanzmusik aus Kamerun war. Auf seiner letzten Welttour eröffnete Ékoumè mit ihrer Band mehrere Konzerte des Weltstars, Auftritte beim Africa Festival in Würzburg und auf vielen Worldmusic-Festivals in Frankreich folgten, ebenso top Ten Platzierungen in den World Music Charts in Frankreich. Mit all dem hat sich Ékoumè in den letzten Jahren eine vielversprechende Solokarriere aufgebaut.

Ihre aktuelle CD »Kwin na Kinguè« (Königin und König) begeistert mit extrem tanzbaren Rhythmen und gefühlvollen Balladen in Ékoumès Muttersprache Duala.