Valkenrag

Die Anfänge von Valkenrag reichen zurück in das Jahr 2006, als zwei Metalheads aus Tomaszow Mazowiecki ein Studioprojekt gründeten. Die erste Demo 'Nordwind' wurde 2008 aufgenommen, und die selbstbetitelte EP 'Valkenrag' folgte 2012. Beide wurden bei den Musikern daheim aufgenommen. Nach ein paar Jahren war Lorghat das einzige verbliebene Gründungsmitglied, der aus dem reinen Studioprojekt eine vollständige Band formte. 2015 veröffentlichten Art Of The

Nights Productions Valkenrags erste LP, 'Twilight of Blond and Flesh'. Das Album wurde sowohl in der Heimat als auch im Ausland gut aufgenommen. Bis Mitte 2017 spielten Valkenrag in zahlenreichen Clubs und auf Festivals, und teilten sich

dabei die Bühne mit Bands wie Unleashed, Rotting Christ, Ensiferum, Taake, Venom, Negura Bunget und vielen anderen.

Die Musik kann als Melodic Death Metal mit Einflüssen aus den Gebräuchen, Mythen, Sagen und Heldengeschichten der Slawen und Vikinger beschrieben werden. Bei Gelegheit wurde die Band als die polnischen Amon Amarth beschrieben, aber auch

Black und Folk Einflüssen lassen sich heraushören.