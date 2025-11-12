Valley of the Sun (USA) + Smoke Sun (D)

Spätestens mit ihrer dritten, 2016 erschienenen und treffend „Volume Rock“ betitelten Platte konnte das sechs Jahre zuvor in Cincinnati, Ohio gegründete Power-Trio um Gitarrist und Sänger Ryan Ferrier für ordentlich Aufsehen sorgen und gehört seither zur Speerspitze der modernen US-amerikanischen Heavy-Rock-Szene. Nachdem die Bühnen ihrer Heimat und Europas zum Beben gebracht wurden und sie sich international einen Ruf als energiegeladene und kompromisslose Live-Band erspielt haben, nehmen sie mit dem aktuellen Album „Quintessence“ jetzt endgültig die Weltherrschaft ins Visier.

Ihre explosive Mischung aus wuchtigem Stoner Rock, Grunge nach Art von SOUNDGARDEN, Hard Rock und Heavy Blues bewegt sich musikalisch im Spannungsfeld zwischen dem staubigen Charme klassischer Desert-Rock-Bands wie KYUSS, FU MANCHU oder QUEENS OF THE STONE AGE sowie dem modernen Punch von RED FANG oder ELDER – es treffen schwere, fuzzgetränkte Gitarrenriffs auf mitreißende Hooks und einen treibenden Groove, während sich die Songs mal zu druckvollen Rockhymnen, mal zu sphärischen Klangreisen entwickeln. Dieser Sound, der mit Volldampf und entsprechender Lautstärke in Richtung „schwitziger Rock’n’Roll aus der Hölle“ rauscht, ist Garant für eine ordentliche Dröhnung und erinnert an die TRUCKFIGHTERS